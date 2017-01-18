'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda

Magazin - 18 Ocak 2017 22:00

Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisinin final bölümü çekimlerin duygu dolu anlara sahne oldu.Dizi ekibi son kez bir araya gelirken dizinin sevilen ikilisi Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu'nun veda anlarında duygusal anlar yaşadı.'Kiralık Aşk'ın usta ismi Nergis Kumbasar, veda anlarında gözyaşlarını tutamadı.