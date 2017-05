Kırık bir kalbi onarmanın 12 yolu

Kırık bir kalbin tamir edilmesi asla kolay değildir. Aşık olmak son derece basit ama aşktan kurtulmak adeta korkunç. Özellikle ilişkinin sürmesini isteyen sizseniz. Kalbinin acı çekmesini engellemenin kolay bir yolu yoktur. Peki acının ötesine nasıl geçebiliriz?

Cinsellik - 07 Mayıs 2017 14:47

Diyetisyen.com.tr Cinsellik ve İlişkiler Uzmanları, duygusal acıyı silerek kırık bir kalbi onarmanın yöntemlerini sizler için kaleme aldı:



ACIYI KABUL EDİN

Biraz acı çekmeniz gerektiğini kabul edin. Kalbiniz kırılacak kadar sevdiyseniz, biraz acı çekmeniz kaçınılmaz bir gerçektir.



Sizin için önemli olan bir şeyi kaybettiğinizde, üzülmek doğaldır ve önemlidir. Bu his iyileşme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır.



Kalbi kırık insanlarla ilgili bir problem de ıstıraplarını defalarca yaşamakta olmalarıdır. Acı dolu anıların döngüsünü kıramayacak olursanız, aksi halde, tekrar eden işlev bozukluğu kalıplarına takılıp kalmanız ihtimali vardır. Acı zihinsel bir alışkanlık haline gelebilir. Acının sağlıksız hale geldiği anlar olabilir. Bu alışkanlık kırılabilir ve kırılmalıdır da.



ACINIZIN ÜZERİNE GİDİN, ETRAFINDA DOLAŞMAYIN

Kalbi kırık bir kişi için en zor şey acıyı hissetmek ve bu acıya katlanmak. Hayata devam edebilmek için üzülmeniz gerekiyor. Yoğun acıyı yaşayarak, sorunlarla doğrudan mücadele etmeye hazır olan daha güçlü bir kişiye dönüşürsünüz. Bir süre sonra acı, son kalesini de kaybederek üzerinizdeki etkisini yitirmiş olur.



GÜLÜN VE AĞLAYIN

Gülmek insanları pek çok düzeyde iyileştiriyor, ağlamak da öyle. İyi bir ağlama sonrasında kendinizi daha iyi hissetmenizin tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, gözyaşlarının iyileştirici gücüne katkıda bulunan birçok fizyolojik neden vardır. Ağlamak, toksik maddeleri kaldırır ve duygusal stresi hafifletir.



KALBİNİZDEN SÖKÜN VE BAĞIMSIZLIĞINIZDAN TEKRAR ZEVK ALIN

Ortaya çıkan boşluğu kendi kendinize doldurmaya çalışmak - yeni bir ilişki için acele etmeden veya sevgilinizi geri kazanmak için umutsuzca çabalamadan – kalpten sökmenin ta kendisidir. Mutluluk ve barışa giden en kısa yol kalpten söküp atmaktır.



Mutlu olmak için kimseye veya başka bir şeye ihtiyacınız yok. Aşk acısı yaşarken, hayatınızın o kişi olmadan bir bütün olacağına inanmanız çok zor. Fakat hayatınız o olmadan da bir bütün olabilir. İçinizdeki boşluğu doldurmak sizin işiniz ve bunu yükselen enerjinizle yaratıcı bir şekilde yapabilirsiniz.



ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİR

Artık bu bağlantıları kırmanız gerekiyor. Eski sevgillinizi hatırlatan müziği kapatın. Bilim, müziğin terapötik bir etkisinin olduğunu göstermektedir. (Hayır, üzücü, aşk hastası şarkılarla dolu albümler değil.) En sevdiğiniz, iyi hissettiğiniz parçalarından bazılarına dikkat edin: Onları dinlemek endorfinlerin serbest kalmasını tetikleyebilir, enerjinizi yükseltip stresle mücadele etmenize yardımcı olabilir.



Evinizi görüntüsünü, eski sevgilinizin yaşadığı zamankinden farklı bir hale getirin. Mobilyaların yerlerini değiştirin.



Yeni etkinlikler düzenleyin.



Bu değişikliklerin amacı eski birlikteliği dağıtmak ve kendinize yeni bir yaşam için yeni bir ortam sunmaktır. Yaptığınız değişiklikler kalıcı olmak zorunda değildir. Bu sadece farklı bir şampuan kullanmak ve eski sevgilinizin numarasını cep telefonunuzun hafızasından silmek bile olabilir. Yeter ki bir şeyleri değiştirin.



ANTRENMAN YAPIN

Egzersiz, depresyon için en etkili terapidir. Antrenman yapmak (yüzme, koşma, egzersiz yapma, yürüme, kick boks yapma gibi) hüznünüz üzerinde ani rahatlama etkileri yaratır. Fizyolojik bir düzeyde - çünkü egzersiz, serotonin ve / veya norepinefrinin aktivitesini arttırır ve sinir hücrelerinin büyümesini teşvik eden beyin kimyasallarını uyarır – ama aynı zamanda duygusal düzeyde rahatlama verir, çünkü vücudunuzun sorumluluklarınızı alarak zihninizin ve bedeninizin efendisi olursunuz. Ayrıca acınızdan sorumlu olan kişiyi görselleştirebilir ve onun yüzüne vurabilirsin.



İLİŞKİNİZİN HİKAYESİNİ YAZIN

Bunu üç farklı yazma oturumunda üçüncü kişi bakış açısı ile yapın. İlk olarak, bu kadının bu adamla nasıl tanıştığını ve nasıl aşık olduklarını anlatın. Sonra aşkın hikayesini ve ilişkinin kalitesinin nasıl düştüğünü yazın. Sonunda ise dağılmanın öyküsünü anlatın: Bunu söyledi; bunu yaptı vs. Bu size çok değerli bir perspektif kazandırır.



KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARINDAN UZAK DURUN

Kitapçı rafları “Bunlar senin hatan. Bu durumu kendi düşünce şeklinle ya da çocukluk travmalarınla yarattın” diyen kitaplarla dolu. Ancak bu doğru değil. Neden olduğuyla ilgili sebepler ya da böyle bir şeyin bir daha olmasını engellemeye yönelik fikirler bulmaya çalışmayın. Kırık kalbinizi olduğu gibi kabullenin. Üzüntünüzü bitirecek olan şey aslında budur.



ESKİ SEVGİLİNİZE KARŞI BİRAZ NEZAKET HİSSEDİN

Eski sevgilinize karşı şefkatinizi sürdürün. Bu her ne kadar mantıksız ve imkansızmış gibi görünse de; kalbinizde bir daha aşık olmaya niyetli olmadığınız biri için nazik duygular taşımak, zihninize istikrar ve huzur getirir. Eski sevgilinizin geçmişteki yanlışlarını unutmanıza, affetmenize veya eski sevgilinizle iletişim halinde kalmanıza gerek yok. Onun her hareketinden saplantı duymamak için Facebook'da arkadaşlığınızı bitirmek iyi bir fikir.



Unutmayın; size ne kadar kötü davranmış olursa olsun, o da sizinle aynı şeylerin özlemini duyuyor: Aşkı bulmak ve mutlu olmak.



YENİ BİR DÜNYA YARATIN

Eğer onu geçen hafta gören ortak arkadaşlar bunu size söyleme ihtiyacı hissediyorsa (başka bir değişle hayatlarınız bir şekilde çakışıyorsa) yeni bir dünya yaratmak sizin için önemli bir adımdır. Kendi güvenli dünyanızı yaratın – onu kalabalıkta tanıyamayacak ve adını hecelemeyi bile bilmeyen yeni arkadaşlarla dolu - mecazi veya kelimenin tam anlamıyla sürpriz bir ziyarete izin vermeyin. Yeni bir şeyler denemek için bu fırsatı değerlendirin - tüplü dalış dersleri, sanat sınıfı, kitap kulübü, blog - aklınızı ve bedeninizi taze bir başlangıç yapmak üzere programlayın ... O olmadan.



AŞKI TEKRAR BULACAĞINA İNAN

Eski sevgillinizin sevebileceğiniz tek insanın olduğunu düşünme tuzağına düşebilirsiniz. Bu altı milyar insanın bulunduğu bir gezegende doğru olmayan bir düşüncedir.



Öyleyse neden buna inanıyorsunuz? Bu, ilişkinin bittiğini kabul etmediğinizden kaynaklanıyor olabilir mi? Yoksa acı ile ilişkili kötü duyguların asla ortadan kaybolmamasından mı korkuyorsunuz?



Bu korku sizi endişelendiriyor ve daha uzun süre kötü hissetmenizi sağlıyor. Kırık kalbinizin taşıdığı yük ağırlaşıyor ve bu sizi bir kısır döngüye sürüklüyor.



TEKRAR SEVMEYİ UNUTMAYIN

Kalplerimiz, sona eren bir ilişkiden dolayı yandıktan ve yaralandıktan sonra iki seçeneğimiz var: Kalbimizin kapılarını kapatabiliriz, böylece kimse bir daha içeri giremez veya tekrar sevebiliriz.

Yeniden sevin çünkü kalp sadece aşkla genişliyor. Daha çok aşık oldukça ve kalbinizin aşk acısı çekmesine izin verdikçe, kalbinizin daha genişlemesine ve derinleşmesine olanak verirsiniz. Eğer aşkınız gerçekten karşılıklı ise sevdiğiniz kişiler sizden ayrılsa bile kalbinizi terketmeyecektir. Reddedilme, kaybetme ve ölüm acısı verimli bir hale gelebilir. Evet, ne kadar derinden severseniz kalbiniz o kadar kırılacak, fakat aşkın size getireceği meyvelerin bolluğundan memnun olacaksınız.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.