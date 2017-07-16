Kırkpınar’da başpehlivan İsmail Balaban oldu!

656'ncı Tarihi Kırkpınar Güteşleri'nin finalinde rakibinin 55 dakika süren güreşin ardından altın puanlamada sayı alan Antalyalı İsmail Balaban, Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı oldu.

Diğer Sporlar - 16 Temmuz 2017 19:46

Bu yıl 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde karşılaştığı Ohan Okulu'yu 55 dakika süren mücadelede altın puanla mağlup eden İsmail Balaban, başpehlivanlığı kazandı. İsmail Balaban'a altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç verdi.



Final müsabakası, saat 18.33'da başladı. Normal sürede rakibi Hamza Köseoğlu'nu zorlu geçen güreşin sonunda tuş ederek adını finale yazdıran İsmail Balaban'la rakibi Şaban Yılmaz'la puanlama bölümüne kadar yenişemeyip altın puanla galip gelen Orhan Okulu, 2 finaliist olarak er meydanına çıktı. Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşin ilk dakikaları, 2 başpehlivanın birbirlerini denemeleriyle geçti. İki başpehlivan, ilerleyen dakikalarda elenselerle rakibini bozmaya çalıştı. Final güreşinde normal ve puanlama bölümünden sonra altın puan bölümüne geçildi. İsmail Balaban, rakibinin önce sol, sonra da sağ paçasından yakalayarak rakibini çevirdi ve açığa düşürerek Kırkpınar başpehlivanı oldu. 55 dakika süren güreşin tamamlanmasından sonra Orhan Okulu'nun yanına giden İbrahim Balaban, rakibini teselli etti. İbrahim Balaban, daha sonra arkadaşları tarafından omuzlara alındı.



BALABAN: "İNANARAK GELDİK"

Kırkpınar güreşlerinin yeni başpehlivanı İsmail Balaban, müsabakadan sonra ekip olarak kazanacaklarına inanarak Er Meydanı'na geldiklerini ifade ederken şunları söyledi;:



"Çok zorlu müsabakalar yaparak finale kaldım. Finalde ikimizde Antalyalı olduğumuz için altın kemer oraya gidecekti. Sevinen taraf biz olmayı çok istedik. Sarayiçi Er Meydanı'nda altın kemeri kuşanmayı çok istedik. Çok çalıştık, Allah'a şükürleri olsun, bugünü bize nasip etti. Şükürler olsun altın kemeri Antalyalılara armağan ediyorum. Evden çıkarken babama kemeri getireceğim diye söz vermiştim. Ekip arkadaşlarımla inanarak geldik buraya. Emeklerimizin karşılığını aldık."



İsmail Balaban'ın babası da gözyaşlarına hakim olamadı ve "Oğullarımla gurur duyuyorum. Verdiği sözü tuttu, çok mutluyum" dedi.



DHA

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