Kırkpınar’da final belli oldu!

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final belli oldu!

Diğer Sporlar - 16 Temmuz 2017 17:27

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalinde Orhan Okulu ile Şaban Yılmaz, İsmail Balaban ile de Hamza Köseoğlu eşleşti.



Baş cazgırların manilerinin ardından Er Meydanı'nda peşrev çekerek tribünleri selamlayan başpehlivanlar kol bağlayarak güreşe tutuştu. İsmail Balaban normal sürede rakibi Hamza Köseoğlu'nu zorlu geçen güreşin sonunda tuş ederek adını finale yazdıran ilk başpehlivan oldu.



Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Orhan Okulu rakibi Şaban Yılmaz ile puanlama bölümüne kadar yenişemedi. Altın puan bölümünde yaptığı atakla sayı kazanan Orhan Okulu ikinci finalist oldu. Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı Orhan Okulu ve İsmail Balaban arasındaki final maçında belli olacak.



DHA

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