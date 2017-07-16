Kırkpınar'ın yeni ağası Ahmet Çetin oldu!

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar’ın yeni ağası ihaleyi,1 milyon 522 lira olan rekor ücretle kazanan işadamı Ahmet Çetin oldu.

Diğer Haberler - 16 Temmuz 2017 17:33

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 400 bin liraya açılan ağalık ihalesine son 8 yılın ağası ve 2 altın kemerin sahibi işadamı Seyfettin Selim ile birlikte 8 kişi katıldı.



Açık arttırmada daha önce ağalığı bırakacağını açıklayan Seyfettin Selim, ihalede ilk fiyatı 822 bin liraya çıkardı. Seyfettin Selim, ağalık ihalesinin 1 milyon 172 bin liraya çıkmasının ardından ihaleden çekildiğini açıkladı.



YENİ AĞATUR ATTI

Açık arttırmada sonunda Kırkpınar’ın yeni ağalığınıihaleyi 1 milyon 522 lirayla kazanan işadamıAhmet Çetin oldu. Aslen Malatyalı olan ve Edirne’de inşaat ve beyaz eşya işleriyle uğraşaN Ahmet Çetin’in yükselttiği1 milyon 522 bin lira, Kırkpınar için rekor oldu. Gelecek yılın ağalığını kazanan Ahmet Çetin, daha Sarayiçi Er Meydanı’nda tur attı.



Kaynak: hurriyet.com.tr

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