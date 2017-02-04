'Kırlangıç Fırtınası' yayına başlamadan veda mı etti?

Önce başrol oyuncusu, ardından yönetmeni gitti. Ekip yeniden kuruldu, kanal ilk tanıtımını yayınladı. Ancak tartışmalı dizinin daha yayınlanmadan bittiği iddia edildi. Son açıklama ise 'Çekimler sorunsuz olarak devam ediyor' şeklinde oldu.

Dizi - 05 Şubat 2017 07:00

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği ve FOX TV ekranlarında yayınlanması planlanan 'Kırlangıç Fırtınası' dizisinin yayına başlamadan durdurulduğu iddia edildi.



Son olarak başrollerinde Emel Çölgeçen, Fikret Kuşkan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oynamasına karar verilen dizide gerçek bebek oynatıldığı için önce ilk kadın başrol oyuncusu Meltem Cumbul ayrımıştı. Ardından ödüllü sinema yönetmeni Özcan Alper kadrodan ayrıldı. Senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dizinin ilk fragmanı da geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanmıştı.



Limon Yapım, dizinin daha başlamadan bittiği yolundaki çıkan habere sosyal medya hesabından açıklama yaparak karşılık verdi. Yapılan açıklamada, ''Dizinin çekimleri sorunsuz olarak devam ediyor ve planlanan tarihte yayına girecek'' denildi.



DİZİNİN KONUSU



Evlilik dışı hamile kalan Ülfet, doğum sırasında oğlunu ağabeyi Kudret’e vermek zorunda kalır. Bu sırada Kudret’in eşi Meryem de doğum yapar. Kudret, Ülfet’in oğlunu da kendi çocuğunun yanına koyar ve çocukların ikiz doğduğunu söyler. Aradan yıllar geçer. Bu çocuklar Şahin ve Yusuf’tur. Ne Ülfet ne de Meryem gerçeklerden haberdar değil, Kudret de hangisinin kendi oğlu olduğunu bilmiyordur. Yaşananları tüm gerçekleriyle bilen Fikret Ana, yıllardır sakladığı sırrı ne zamana dek içinde tutmayı başarabilecektir?



Kaynak: medyatava.com

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