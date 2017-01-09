Altın Küre'nin bilinmeyenleri

Dünya Magazin - 09 Ocak 2017 14:16

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen 74. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'ın habercisi olarak gösteriler ödül töreninde ve öncesinde, kırmızı halıda oldukça renkli anlar yaşandı. Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 74. Altın Küre kazananları arasında en çok ödülüfilmi topladı.Türkiye saatiyle 03:00'da başlayan ödül törenini ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon sundu. İlk önce kırmızı halıda şıklık yarışına giren ünlüler sonrasında salondaki yerlerini aldı.Kırmızı halının en şıkları...Geccenin açılışı özellikle Aşıklar Şehri (La la Land) filmine yapılan keyifli girişle başladı. Ödül kazanan isimler duygulu konuşmalar yaparkenda Amerikan seçimlerine gönderme yapmayı ihmal etmedi.Geccede kameralara yansımayan bir çok detayda magazin basınının dikkatinden kaçmadı. İşte kameralara yansımayangerçekleri..."Can't Stop the Feeling" şarkısı ile adaylığı bulunan Timberlake ödülü kazanamadığını öğrenince oldukça sinirli tavırlar sergilemeye başladı. Ödülü kazanamadığını öğrendiğinde salondan çıkan ünlü şarkıcı, dışarıda Pharrell Williams ile harareti bir konuşma yaparken görüntülendi.Geccenin şaşırtıcı anlarından biri de; Heidi Klum'dan geldi. Oldukça gürültü çıkararak genzini temizleyen ünlü super model; yakalandığını anlayınca "Çocuklarıma nasıl yapılacağını gösteriyordum." diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.Golden Globe şovları biraz fazla uzayınca ünlüler acıkmaya başladı. Andrew Garfield ödül töreni esnasında bir arkadaşına "Lütfen bana bir pizza sipariş edebilir misin?" diye bağırdı. Açlıktan nasibini alan ünlülerden bir diğeriyse Ryan Gosling'ti. Ünlü oyuncu basın odasından çıkınca elince patates cipsi ile görüntülendi.'People v. O.J. Simpson' adlı yapımdaki rolüyle ödül kazanan Sarah Paulson ödül kutlamasını alışılmışın dışında bir teknik ile yaptı. Ünlü oyuncu en yakın arkadaşı Amanda Peet ile kırmızı halıda dudak dudağa öpüştü.Bir diğer öpüşme skandalı da iki dalda adaylığı olan Ryan Reynolds'tan geldi. Eşi Blake Lively ile ödül törenine katılan Reynolds, ödül alamadığını duyduktan sonra ateşli öpüşmesi ile gündeme oturdu. Ama öpüştüğü kişi eşi Blake Lively değildi! Ödül aldığını öğrenince yanında oturan Andrew Garfield ile öpüşen Reynolds, tüm dünyayı şaşırtmayı başardı!Brad Pitt çok hüzünlüydü: Ünlü oyuncu Brad Pitt o gecce pek mutlu sayılmazdı! Çünkü uzun bir süreden sonra ilk defa bir ödül törenine Angelina Jolie'siz gelmişti.. Sahibi olduğu Plan B yapım şirketinin 'Moonlight' adlı filmini sunmak üzere sahnede yer aldığında seyircilerden güçlü alkış aldı.