'Kırmızı Kamyon' dizi ekibine özel eğitim

10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Kırmızı Kamyon’un ekibi uzun süren hazırlıkların ardından geçtiğimiz günlerde çekimlere başladı. Dizinin oyuncuları bu hazırlık sürecinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi aldılar. Eğitimlerini tamamlayan oyuncular sertifikalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı’ndan teslim alarak başarılarını tescillediler.Bu eğitimlerin yanı sıra, danışman personel itfaiyeciler bir yandan set ekibine çekim sürecinde eşlik ederken bir yandan da senaryo ekibiyle ortak ve titiz bir çalışma yürütüyorlar. Çekimler sırasında kullanılan teknik ekipman ise ağırlıklı olarak Yalova İtfaiyesi ve Yalova’ya bağlı Çiftlikköy İtfaiyesi tarafından sağlanırken İstanbul İtfaiyesi de benzer şekilde teknik ekipman ile dizi ekibini destekliyor.Aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekecek olan ‘Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen hikayesi çok yakında Show TV’de izleyicilerle buluşacak. Kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin buluştuğu ‘Kırmızı Kamyon’un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkarken dizinin yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor.