'Kırmızı Kamyon' dizinin ismi de değişti!

10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Kahraman Babam’ın seyirciyle buluşmasına çok az kaldı. ‘Kırmızı Kamyon’ adıyla duyurulan, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelesinin yanı sıra bir babanın kızına kavuşma hikayesini konu alan dizi ‘Kahraman Babam’ ismiyle yoluna devam edecek.Haziran ayında Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizide baba kızın duygu yüklü hikayesi, izleyenlerin kalbine dokunurken aksiyon sahneleri de nefeslerini kesecek. Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.Çekimleri devam eden ‘Kahraman Babam’ çok yakında Show TV’de başlıyor!