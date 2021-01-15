'Kırmızı Kamyon' dizisine sürpriz isim!

Suavi Doğan ve Kerem Çatay ortaklığında kurulan 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği ‘Kırmızı Kamyon’un çekimleri devam ederken dizinin kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Nilay Deniz dahil oldu. Daha önce ‘Aşk Yeniden’, ‘Ateşböceği’ ve ‘Çatı Katı Aşk’ dizilerinde rol alan Deniz, hayat vereceği ‘Yonca’ karakteri ile dizide kilit bir role sahip olacak.Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin bir araya geldiği ‘Kırmızı Kamyon’un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın imzasını taşırken dizinin yönetmenliğini ise Osman Kaya üstleniyor.Dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleri ile ‘Kırmızı Kamyon’ çok yakında Show TV’de!