'Kırmızı Kamyon' nasıl başladı?

‘Kırmızı Kamyon'un dün akşam yayınlanan ilk bölümünde karısını trajik bir yangında kaybeden Uğur'un, eşinin ölümüne sebep olan yangının faillerini bulmak ve kızı Ömrüm'e kavuşabilmek için verdiği çetin savaş ekranlara geldi. Çıkan bir yangına müdahale etmek için harekete geçen Uğur ve itfaiye ekibi, büyük bir başarı elde etti. Geride kimseyi bırakmak istemeyen Uğur, kendini hiç düşünmeden alevlerin arasına atarak binada mahsur kalan küçük bir çocuğun hayatını kurtardı. Alevlerin arasında zor anlar yaşayan Uğur'a destek ise Kumandan Tolga'dan geldi. Tolga, Uğur'a yardım ederek hem çocuğu hem Uğur'u kurtarmış oldu. İtfaiye ekibinin hayat kurtarmak için kendi canlarını hiçe saydığı bu heyecan dolu anlar büyük beğeni kazandı.İtfaiye ekibinin söndürme çabaları sürerken Uğur, toplanan kalabalığın arasında gördüğü bir adamı tanıdı. Karısını kaybettiği yangın günü de bu adamı gören Uğur, yakaladığı ipucunun peşine düştü. Arkadaşından adamın plakasını araştırmasını isteyen Uğur, ismi Nazım olan bu adamın ev adresine ulaştı. Adrese giden Uğur, Nazım'ın yakasına yapışsa da yaşadıkları kavgada Nazım, kaçmayı başardı. Uğur, adamı kovalamaya devam ederken Nazım'a bir arabanın çarpmasıyla büyük bir şok yaşadı.Uğur, kızı Ömrüm için hem iş arkadaşı hem de eski yakın dostu Cem ile bir hukuk mücadelesi içindeydi. Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, kız kardeşinin ölümünden Uğur'u sorumlu tutuyordu ve yeğeni Ömrüm'ün kendi ailesiyle mutlu bir yuvada büyümesini istiyordu. Dava günü Uğur ve Ömrüm arasında yaşanan duygu dolu anlar izleyicilerin yüreklerine dokundu. Babasını özleyen ancak Cem'in karısı Zehra'nın etkisinde kalan Ömrüm'ün yaşadığı zor anlar herkesi derinden etkiledi. Zehra'nın küçük kıza olan düşkünlüğü ise dikkat çekti. Ömrüm'ün vesayeti için açılan davada hakim tarafları dinledikten sonra davaya adli bir psikolog atamaya karar verdi. Adli psikolog Yonca, hem Uğur'un hem Cem'in evlerini kontrole gitti. Yonca'nın vereceği karar, Uğur'un bütün hayatını etkileyecekti.Kırmızı Kamyon'un ikinci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Uğur'un kızı Ömrüm'ü gördüğü duygu dolu tanıtımda söylediği sözler heyecanı yükseltiyor. Karısının ölümüne sebep olan kundakçıların peşine düşen Uğur, emri veren isme ulaşmak için mücadelesine devam ederken, itfaiye ekibinin kurtarma çalışmasında olduğu sırada yaşanan patlama korku dolu anlara sahne oluyorKırmızı Kamyon'un merakla beklenen yeni bölümü 7 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de!