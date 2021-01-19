'Kırmızı Kamyon'un ilk tanıtımı yayınlandı!

Suavi Doğan ve Kerem Çatay’ın ortaklığında kurulan 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği; etkileyici hikayesi ve zengin kadrosuyla dikkat çeken ‘Kırmızı Kamyon’ çok yakında Show TV’de izleyici karşısına çıkmak için hazırlanıyor. İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan ‘Kırmızı Kamyon’ dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. İtfaiyecilerin göze aldığı fedakarlıkların göz doldurduğu tanıtımda aksiyon dolu sahneler heyecanlı ve temposu yüksek bir hikayenin sinyallerini verdi.Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu, senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkan ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu bir araya geliyor.‘Kırmızı Kamyon’ çok yakında Show TV’de başlıyor!