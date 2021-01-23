'Kırmızı Kamyon'un kadrosuna yeni isim!

Yapımında 10. Ev’in imzasını taşıyan ‘Kırmızı Kamyon’ için geri sayımın devam ettiği şu günlerde dizinin kadrosuna daha önce ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Kanatsız Kuşlar’ ve ‘Atiye’ gibi dizilerde yer alan Fatih Al dahil oldu. Başarılı oyuncu Al, masum insanların hayatlarını alt üst eden ve kendi çıkarı için her şeyi yapabilecek bir karakter olan ‘Yavuz’a hayat verecek.Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kırmızı Kamyon’un kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu buluşuyor.‘Kırmızı Kamyon’ çok yakında Show TV’de ekran yolculuğuna başlıyor!