Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı 'Kırmızı Oda'ya sürpriz bir isim daha katıldı. Melisa Aslı Pamuk dizinin kadrosuna dahil oldu. Son olarak Hay Sultan dizisinde rol alan Pamuk, canlandıracağı karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları ekrana getirecek.
Kırmızı Oda dizisine bomba transfer!
Cuma akşamları Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi bu yılın en çok beğenilen ve izlenen dizilerinden birisi oldu. Dizinin kadrosuna güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk da katıldı.
20.04.2021 23:33 Dizi Galeri