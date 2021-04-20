Kırmızı Oda dizisine bomba transfer!

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı 'Kırmızı Oda'ya sürpriz bir isim daha katıldı. Melisa Aslı Pamuk dizinin kadrosuna dahil oldu. Son olarak Hay Sultan dizisinde rol alan Pamuk, canlandıracağı karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları ekrana getirecek.