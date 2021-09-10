'Kırmızı Oda' dizisine iki flaş oyuncu daha

OGM Pictures imzalı, TV8'de ekrana gelen ve geçtiğimiz sezon izlenme rekorları kıran 'Kırmızı Oda' dizisi sezonu 17 Eylül Cuma günü açıyor.Masumiyet dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu İlayda Alişan da Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda rol alacak. İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakter doktorun yeni hastası olacak.Dizinin yeni sezon ilk bölümlerinde ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da rol alacak.Bu isimlerin yanı sıra 'Kırmızı Oda'da Burak Demir ve Rozet Hubeş de konuk oyuncu olarak katılacak. Rozet Hubeş, Nihal Yalçın’ın annesine hayat verecek. Burak Demir de konuk oyuncu olacak ve Mustafa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.Başak Soysal’ın yönettiği dizinin yeni bölümlerinde 3 etkili hikâye birden ekrana gelecek.