"Kırmızı Oda" final yapıyor!

“Kırmızı Oda” dizisinin reytingleri düşünce sete ara verilmişti. Bir süre ekranlarda olmayan diziye yüksek reytingler alındığı dönemde kadroda yer alan Erkan Petekkaya yeniden katılmıştı. Petekkaya'nın kadroya katılmasıyla birlikte de çekimler yeniden başladı. OGM Pictures imzalı dizide tüm senaryo değişmiş ve geçen yıl çok izlenen Erkan Petekkaya’lı sahneler yeniden yazılmıştı.Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi. Proje 61. bölümde final yapacak.