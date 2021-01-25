'Kırmızı Oda' kadrosuna bomba transfer!

Çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya yirmi ikinci bölümde dahil olan Erkan Petekkaya, Doktor Hanım’ın danışanı Sadi karakterine hayat verecek.Hayat hikayesiyle Doktor Hanım’ı hayretler içinde bırakan Sadi, ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerinin yeni favorisi olacak.‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.