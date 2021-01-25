Çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya yirmi ikinci bölümde dahil olan Erkan Petekkaya, Doktor Hanım’ın danışanı Sadi karakterine hayat verecek.
Hayat hikayesiyle Doktor Hanım’ı hayretler içinde bırakan Sadi, ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerinin yeni favorisi olacak.
‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.
'Kırmızı Oda' kadrosuna bomba transfer!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna konuk oyuncu olarak usta oyuncu Erkan Petekkaya katılıyor.
25.01.2021 13:20 Dizi Galeri