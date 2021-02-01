'Kırmızı Oda' kadrosuna sürpriz isimler katılıyor!

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’ya yirmi üçüncü bölümde dahil olan Pınar Deniz, Nazlı karakterine hayat verirken; Gökhan Yıkılkan ise Nazlı’nın eşi Recai karakteriyle izleyiciyle buluşacak.Evliliklerindeki sorunlar nedeniyle Doktor Hanım’ın kapısını çalan çiftinin sürprizlerle dolu hikayesi ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerini derinden etkileyecek.‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.