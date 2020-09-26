'Kırmızı Oda' reytinglerde zirveyi bırakmadı!

Sosyal medyada yüksek etkileşim alan dizi, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci olarak cuma akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu kanıtladı.Dördüncü bölümde Meliha’nın (Evrim Alasya) hikayesi yürekleri burkarken, Mehmet (Salih Bademci) ve Nesrin (Hande Doğandemir) ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar verdi. Alya’nın (Melisa Sözen) çocukluğundan ayrıntılar ise kalplere dokundu.Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ‘Kırmızı Oda’da Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı rol alıyor.‘Kırmızı Oda’ beşinci bölüm fragmanında ise yeni konuk oyuncu Emre Kınay yer aldı.‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 2 Ekim Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.