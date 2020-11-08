'Kırmızı Oda' reytinglerin zirvesinde!

Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci sırada yer alan ‘Kırmızı Oda’nın onuncu bölümünde, Alya’nın (Melisa Sözen) travmalarının kilit noktasında annesinin intiharı olduğunu öğrenen Doktor Hanım, ona hayata sarılması için cesaret verirken; Menekşe’nin ölümünden suçluluk duyan Garip’e (Celil Nalçakan) ise mutluluğun yolunu işaret etti.Doktor Deniz, bitme noktasına gelmiş evliliğini Doktor Piraye ile paylaştı. Melek’ten (Nilsu Yılmaz) Meliha ve Necdet’in öldüğünü duyan Doktor Hanım gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın gecesinin ardından Melek’in başına gelenler ise yürekleri dağladı.Otuz beş senedir evden dışarı adımını atmayan Selvi’yi (Sema Keçik) oğlu Mert kendi çabalarıyla dışarı çıkaramayınca çareyi online terapide buldu ve kliniği arayıp Doktor Hanım’dan randevu aldı.Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ‘Kırmızı Oda’da Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı rol alıyor.‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 13 Kasım Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.