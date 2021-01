'Kırmızı Oda'da Boncuk'un Can'ı hayal mi, gerçek mi?

‘Kırmızı Oda’da sergilediği başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Biricik, canlandırdığı Boncuk karakteriyle gündem yaratmaya devam ediyor. Dizinin on sekizinci bölümünde Doktor Hanım’a Can’la olan ilişkisini açan Boncuk’un içinde yaşattığı aşk büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada Can ve Boncuk ile ilgili duygusal ve esprili paylaşımlar yapılırken; ikili izleyiciler tarafından birbirine çok yakıştırıldı.Can’ın, Boncuk’un yarattığı hayali bir karakter olup olmadığı tartışmaların odağındaydı.Bazı izleyiciler Can’ın geldiğini ve Boncuk’un bekleyişinin son bulduğunu düşünürken; bir taraf da Can’ın hayal ürünü olduğunu ve gerçekte böyle birinin olmadığını iddia etti. Boncuk’un beklentisine eşlik eden izleyici kavuşma anını beklerken; finalde Can’ın Boncuk’un evinin önünde görünmesi gelecek bölüme dair heyecanın dozunu artırdı.Boncuk hayal mi gördü, yoksa Can gerçekten Boncuk için İstanbul’a geldi mi? Boncuk’un gördüğü halüsinasyonlar Doktor Hanım sayesinde son bulacak mı? Boncuk, Sadık’ın yıllar sonra gelen ilgisine karşılık verecek mi?Tüm bu soruların yanıtları 8 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak on dokuzuncu bölümde yanıt bulacak.,