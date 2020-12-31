Kırmızı Oda'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu konuk oluyor!

Başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç ve Tülin Özen’in rol aldığı TV8'in reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kırmızı Oda adından söz ettirmeye devam ediyor.Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından yararlanılarak senaryosu kaleme alınan Kırmızı Oda’nın Cuma akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde sürpriz yaşanacak.Birsen Altuntaş’ın haberine göre; fenomen dizi Kırmızı Oda’ya usta oyuncu Köksal Engür konuk oyuncu olarak dahil oldu. Usta oyuncunun sevilen dizide, Meriç Aral’ın canlandırdığı Ayşe karakterinin dedesini canlandıracağı öğrenildi.