'Kırmızı Oda'da Erkan Pettekkaya yine ağlatacak!

İşte Kırmızı Oda'nın 33. bölümünde olacaklar:Nihal (Esra Ronabar), Zafer’e (Yiğit Özşener) ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer’in ummadığı bir hızla kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım’a anlatırken, Zafer’in ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip Nihal’le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım’ı hayli şaşırtır.Sadi (Erkan Petekkaya), Cemre’nin ölümünün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile birlikte yaptıkları planı Doktor Hanım’la paylaşır.Vahit (Uğur Yücel), babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlarken, çocukluğunda babasının kendisine ve annesine yaşattığı travmayı da Doktor Hanım’a açar.