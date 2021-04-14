İşte Kırmızı Oda'nın 33. bölümünde olacaklar:
Nihal (Esra Ronabar), Zafer’e (Yiğit Özşener) ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer’in ummadığı bir hızla kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım’a anlatırken, Zafer’in ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip Nihal’le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım’ı hayli şaşırtır.
Sadi (Erkan Petekkaya), Cemre’nin ölümünün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile birlikte yaptıkları planı Doktor Hanım’la paylaşır.
Vahit (Uğur Yücel), babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlarken, çocukluğunda babasının kendisine ve annesine yaşattığı travmayı da Doktor Hanım’a açar.
Kırmızı Oda 33. bölüm fragmanı
'Kırmızı Oda'da Erkan Pettekkaya yine ağlatacak!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, 33. bölümü ile 16 Nisan Cuma akşamı TV8’de olacak. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi, hikayesiyle yine ekran başındakileri gözyaşlarına boğacak.
14.04.2021 19:41 Dizi Galeri