Kırmızı Oda’da İlayda Alişan’ın partneri oldu!

Kırmızı Oda bu sezon güçlü konuk oyuncularıyla dikkat çekiyor. Ayça Bingöl, Nihal Yalçın, Başak Daşman ve İlayda Alişan gibi ünlü isimleri buluşturan diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon boyunca cuma akşamları “Son Yaz” dizisinde rol alan Erdem Şanlı şimdi de “Kırmızı Oda” da rol alacak. Yetenekli oyuncunun Süveyda rolüne hayat veren İlayda Alişan’ın partneri Ozan karakterini oynayacağı öğrenildi.