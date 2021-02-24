26. Bölüm Özeti:
Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol’dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet’in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’la paylaşır. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım’ı şaşırtır.
'Kırmızı Oda'da Sadi, Doktor Hanım'ı şaşırttı!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirmi altıncı bölümü ile 26 Şubat Cuma akşamı TV8’de olacak.
24.02.2021 21:37 Dizi Galeri