'Kırmızı Oda'da Sadi, Doktor Hanım'ı şaşırttı!

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol’dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet’in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’la paylaşır. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım’ı şaşırtır.