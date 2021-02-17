25. Bölüm Özeti:
Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım’la paylaşır.
25. bölüm fragmanı:
Kırmızı Oda'da Sadi hastalığının nedenini keşfediyor!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirmi beşinci bölümü ile 19 Şubat Cuma akşamı TV8’de olacak.
17.02.2021 20:15 Dizi Galeri