Kırmızı Oda'da Sadi hastalığının nedenini keşfediyor!

Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım’la paylaşır.