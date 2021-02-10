Kırmızı Oda 24. Bölüm Özeti:
Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı’nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar. Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaanesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur. Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem’in ziyareti Hüseyin’i çok mutlu eder.
24. bölüm fragmanı:
'Kırmızı Oda'da Sadi panik atak geçiriyor!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirmi dördüncü bölümü ile 12 Şubat Cuma akşamı TV8’de olacak.
10.02.2021 15:04 Dizi Galeri