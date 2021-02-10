'Kırmızı Oda'da Sadi panik atak geçiriyor!

Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı’nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar. Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaanesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur. Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem’in ziyareti Hüseyin’i çok mutlu eder.