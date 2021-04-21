34. Bölüm Özeti:
Nihal (Esra Ronabar) Doktor Hanım’ın karşısında sergilediği rolden çıkarak Zafer’in (Yiğit Özşener) kalbinde hala Maria’nın olduğunu, kendisini ise hiçbir zaman sevmediğini paylaşır.
Sadi (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Miço’nun gittikçe nasıl yalnızlaştığını anlatır. Miço’nun annesini görmeye gittiğinde başına gelen trajik olay Doktor Hanım’ı da derinden etkiler.
Vahit (Uğur Yücel), babasının farklı ruh hallerine bürünerek ailesine yaşattığı acıları kendisinin de Zafer’e ve evliliğine yansıttığını pişmanlıkla anlatır.
'Kırmızı Oda'da Sadi'nin başına gelen trajik olay
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, otuz dördüncü bölümü ile 23 Nisan Cuma akşamı TV8’de olacak.
21.04.2021 22:34 Dizi Galeri