'Kırmızı Oda'da Sadi'nin başına gelen trajik olay

Nihal (Esra Ronabar) Doktor Hanım’ın karşısında sergilediği rolden çıkarak Zafer’in (Yiğit Özşener) kalbinde hala Maria’nın olduğunu, kendisini ise hiçbir zaman sevmediğini paylaşır.Sadi (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Miço’nun gittikçe nasıl yalnızlaştığını anlatır. Miço’nun annesini görmeye gittiğinde başına gelen trajik olay Doktor Hanım’ı da derinden etkiler.Vahit (Uğur Yücel), babasının farklı ruh hallerine bürünerek ailesine yaşattığı acıları kendisinin de Zafer’e ve evliliğine yansıttığını pişmanlıkla anlatır.