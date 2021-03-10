'Kırmızı Oda'da şaşırtıcı gelişmeler var!

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Yavuz’dan kaçıp tek başına yaşam mücadelesi verdiği zamanlarda karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte hayatının nasıl değiştiğini Doktor Hanım’a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz) evliliğinde dengelerin yeniden değiştiğini dile getirirken; Recai (Gökhan Yıkılkan), Nazlı’daki değişimin ardından pişmanlık duygusuyla Doktor Hanım’ın karşısına çıkar. Sadi (Erkan Petekkaya), evden ayrılıp sokaklara sığındığı sıralarda tanıştığı Mehmet’le birlikte nasıl yeni bir hayat kurduğunu anlatır.