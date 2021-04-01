'Kırmızı Oda'da Zafer ve Nihal'in evliliklerinin sırrı ne?

Nihal (Esra Ronabar), gardını indirerek Doktor Hanım’a geçmişini açar. Zafer (Yiğit Özşener) ise Nihal’le evliliklerinin sebebini anlatır. İlişkilerindeki ortak tek noktanın Nihal’in hastalığı olduğunu söyleyince, Doktor Hanım hastalığın sebebini Zafer’le paylaşır.Sadi (Erkan Petekkaya), Abdullah’ın Mehmet ve Cemre ile birlikte kendisini zorla sokaklarda dilendirdiğini Doktor Hanım’a anlatır. Üçü birlikte kaçma planı yaparken başlarına gelen acı olay, Doktor Hanım’ı derinden etkiler.