31. Bölüm Özeti:
Nihal (Esra Ronabar), gardını indirerek Doktor Hanım’a geçmişini açar. Zafer (Yiğit Özşener) ise Nihal’le evliliklerinin sebebini anlatır. İlişkilerindeki ortak tek noktanın Nihal’in hastalığı olduğunu söyleyince, Doktor Hanım hastalığın sebebini Zafer’le paylaşır.
Sadi (Erkan Petekkaya), Abdullah’ın Mehmet ve Cemre ile birlikte kendisini zorla sokaklarda dilendirdiğini Doktor Hanım’a anlatır. Üçü birlikte kaçma planı yaparken başlarına gelen acı olay, Doktor Hanım’ı derinden etkiler.
Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı:
'Kırmızı Oda'da Zafer ve Nihal'in evliliklerinin sırrı ne?
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, otuz birinci bölümü ile 2 Nisan Cuma akşamı TV8’de olacak.
01.04.2021 19:47 Dizi Galeri