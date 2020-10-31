'Kırmızı Oda'dan büyük başarı! Tüm kategorilerde...

Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci sırada yer alan ‘Kırmızı Oda’nın dokuzuncu bölümde, Alya’nın (Melisa Sözen), annesinden gördüğü eziyet Doktor Hanım’ın yüreğine dokunurken; Garip (Celil Nalçakan), bastırılmış duygularını temize çekerek kendine yepyeni bir sayfa açmaya karar verdi. Duygu’nun problemlerine karşı duyarsız olan anne (Burcu Kara) ve babası (Beyti Engin) kızlarının yaşadığı tacizi Doktor Ayşe sayesinde öğrenince hatalarının farkına varıp kızlarına yeniden sımsıkı sarıldılar. Melek’in (Nilsu Yılmaz) kliniğe gelişi ise Meliha’nın hikayesinin devamına dair merak uyandırdı.Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ‘Kırmızı Oda’da Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı rol alıyor.‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 6 Kasım Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.