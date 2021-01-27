'Kırmızı Oda'dan Erkan Petekkaya'lı bir fragman daha!

'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde kadroya Erkan Petekkaya da katılacak. Dizide Sadi karakterine hayat verecek olan oyuncunun yer aldığı fragmanlar oldukça merak uyandırdıç‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor. İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk’u kliniğe getiriyor. Ayşe’nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak konusu...