'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e sürpriz transfer!

Yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği Kefaret, Melis Cemre Çınar transferi ile kadrosunu genişletti. Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi Süreyya olarak izleyici ile buluşan ünlü isim, FOX TV'deki yeni dizisi ile izleyiciye merhaba demeye hazırlanıyor.TV8 ekranlarının en sevilen yapımlarından Kırmızı Oda'da aldığı rolle izleyenlerin hafızalarına kazınan Melis Cemre, Kefaret dizisinde Avukat Berna Dündar karakteri ile ekranlara gelecek. Ünlü oyuncu, Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı dizide, 12. bölüm itibariyle rol almaya başlayacak.[Kaynak: haberler.com]