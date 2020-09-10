2.Bölüm Özeti:
‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile, öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek.
‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ve Melisa Sözen eşlik edecek.
Kırmızı Oda | 2. Bölüm | 1.Fragman:
Kırmızı Oda 2. Bölüm | 2. Fragman:
'Kırmızı Oda'dan Melisa Sözen sürprizi!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ ikinci bölümü ile 11 Eylül Cuma akşamı TV8’de.
10.09.2020 14:34 Dizi Galeri