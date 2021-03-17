29. Bölüm Özeti:
Kumru (Aslıhan Gürbüz), Fahri’nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım’a anlatırken; Fahri’nin söylediği sözler ise Kumru’yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı’daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet’le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım’la paylaşır.
'Kırmızı Oda'dan sürprizlerle dolu bir bölüm...
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirmi dokuzuncu bölümü ile 19 Mart Cuma akşamı TV8’de olacak.
17.03.2021 18:46 Dizi Galeri