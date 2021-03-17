'Kırmızı Oda'dan sürprizlerle dolu bir bölüm...

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Fahri’nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım’a anlatırken; Fahri’nin söylediği sözler ise Kumru’yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım’ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı’daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet’le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanım’la paylaşır.