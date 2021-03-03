'Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kumru (Aslıhan Gürbüz) Yavuz’un kendisini birlikte İstanbul’a yerleşmeye nasıl ikna ettiğini anlatır. Doktor Hanım, Haluk’la yeniden karşılaşmanın heyecanını yaşayan Nazlı’nın (Pınar Deniz) eski alışkanlıklarına geri dönmeye başladığını fark eder.Sadi (Erkan Petekkaya), yaşadığı evden kovulunca sokaklarda bir başına kaldığı çaresiz günlerinden çıkardığı dersleri Doktor Hanım’la paylaşmasının ardından, kız kardeşi Seda’yı gülümsetebilmek için ona güzel bir sürpriz yapar.