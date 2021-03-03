27. Bölüm Özeti:
Kumru (Aslıhan Gürbüz) Yavuz’un kendisini birlikte İstanbul’a yerleşmeye nasıl ikna ettiğini anlatır. Doktor Hanım, Haluk’la yeniden karşılaşmanın heyecanını yaşayan Nazlı’nın (Pınar Deniz) eski alışkanlıklarına geri dönmeye başladığını fark eder.
Sadi (Erkan Petekkaya), yaşadığı evden kovulunca sokaklarda bir başına kaldığı çaresiz günlerinden çıkardığı dersleri Doktor Hanım’la paylaşmasının ardından, kız kardeşi Seda’yı gülümsetebilmek için ona güzel bir sürpriz yapar.
Kırmızı Oda 27. Bölüm Fragmanı
'Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, 27. bölümü ile 5 Mart Cuma akşamı TV8’de olacak.
03.03.2021 15:29 Dizi Galeri