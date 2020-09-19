'Kırmızı Oda'nın reyting başarısı!

Sosyal medyada da yüksek etkileşim alan dizi, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde açık ara birinci olarak yeni sezonun en çok ilgi gören dizisi olduğunu kanıtladı.Üçüncü bölümde Meliha’nın (Evrim Alasya) hikayesi İstanbul’da devam ederken, Mehmet’teki (Salih Bademci) şaşırtıcı değişiklik dikkat çekti. Üçüncü bölümün en çok konuşulan karakteri ise Melisa Sözen’in canlandırdığı Alya’ydı.Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ‘Kırmızı Oda’da Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı rol alıyor.‘Kırmızı Oda’ dördüncü bölümüyle 25 Eylül Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.