'Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tanıtımı yayınladı!

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Doktor Hanım; babasının ölümünden sonra gittikçe içe kapanıp yalnızlaşmış Alya’yla (Melisa Sözen) çözüm yolları arayışına girer. Selvi (Sema Keçik), anne (Özlem Turay) ve babası (Ruhi Sarı) tarafından daha çocuk yaştayken elli yaşındaki Rıza (Serhat Nalbantoğlu) ile evlendirildikten sonra neden evden çıkamadığını online terapide Doktor Hanım’a anlatır. Çalışmaya başladığı gazinonun şaşalı yaşamına kısa sürede kapılmış Melek (Nilsu Yılmaz), Doktor Hanım’dan annesi hakkında gerçekleri öğrenir. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki yakınlaşma ise Doktor Ayşe’ye duygularını sorgulatır.