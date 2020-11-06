10. Bölüm Özeti:
‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde uzun süren hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya (Melisa Sözen) saklı kalan yaralarını Doktor Hanım’a açarken; Garip (Celil Nalçakan), Menekşe’yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadele ediyor. Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha’nın kızı Melek (Nilsu Yılmaz) yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım’da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi (Sema Keçik) kliniği arayarak randevu istiyor.
Kırmızı Oda 10. Bölüm Fragmanı
'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde neler olacak?
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, onuncu bölümü ile 6 Kasım Cuma akşamı TV8’de olacak.
06.11.2020 15:57 Dizi Galeri