'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde neler olacak?

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde uzun süren hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya (Melisa Sözen) saklı kalan yaralarını Doktor Hanım’a açarken; Garip (Celil Nalçakan), Menekşe’yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadele ediyor. Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha’nın kızı Melek (Nilsu Yılmaz) yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım’da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi (Sema Keçik) kliniği arayarak randevu istiyor.