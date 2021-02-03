'Kırmızı Oda'nın yeni hikayeleri...

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, yirmi üçüncü bölümü ile 5 Şubat Cuma akşamı TV8’de olacak.Doktor Hanım ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk’a (Burcu Biricik) sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı (Pınar Deniz) ve Recai’nin (Gökhan Yıkılkan) evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım’ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım’dan evliliğini kurtarmasını ister. Kumru (Aslıhan Gürbüz), uğradığı tacizi annesine açtığında aldığı tepkiyi Doktor Hanım’la paylaşır. Doktor Hanım’a güvenmeye başlayan Sadi (Erkan Petekkaya), panik atak krizlerinin nasıl başladığını ve başına gelen korkunç saldırıyı anlatır.