'Kırmızı Oda'ya Erkan Petekkaya damgası!

Kırmızı Oda'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Erkan Petekkaya, Sadi karakteriyle diziye dahil oldu. Usta oyuncunun performansı alkış toplarken sosyal medyada da damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları Petekkaya'ya övgü dolu mesajlar gönderdi.İşte Twitter'da yapılan bazı yorumlar:"Hoşgeldin #delikanlısadi çok sempatiktin. İyin ki geldin harika oyuncu #erkanpetekkaya #TV8 #KirmiziOda""Erkan Petekkaya seni ayakta alkışlıyorum bu ne oyunculuk muhteşem"Arkadaşlar bir kez daha #erkanpetekkaya oyunculuğuna kalbimi bıraktım.. aşırı iyii aşırıı""#ErkanPetekkaya’ya ayrı bir hayranlığım var onu #KırmızıOda’da görmek müthiş"