'Kırmızı Oda'ya iki yeni transfer!

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Celil Nalçakan ve Deniz Hamzaoğlu'nun ardından diziye iki isim daha katılıyor.Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında yayınlanan 'Kırmızı Oda'ya 9. bölümünden itibaren Burcu Kara ile Beyti Engin konuk oyuncu olarak katılacak.