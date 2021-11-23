'Kırmızı Oda'ya sürpriz bir isim katıldı!

OGM Pictures’ın tv8 için çektiği sevilen dizi Kırmızı Oda'ya son olarak Gökhan Özoğuz dahil olmuştu. Özoğuz, Kırmızı Oda’da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor.Gökhan Özoğuz’un canlandırdığı Dara'nın sevgilisi Sare'yi kimin oynayacağı belli oldu. Diziye ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş konuk oluyor.