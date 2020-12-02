Kırmızı Oda'ya sürpriz konuk!

Kırmızı Oda’nın kadrosuna bu hafta Sevinç Erbulak, Elif Ceren Balıkçı ve Burcu Biricik konuk oyuncu olarak dahil olacak.‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Doktor Hanım; Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit’i kaybettiği günü anlatan Selvi’nin (Sema Keçik) acısına ortak olur. Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra’da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz’in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram’ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım’la görüştürür. Boncuk’un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım’da arar.