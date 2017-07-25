Kırmızılı kadın Rihanna

Dünya Magazin - 25 Temmuz 2017 16:59

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna başrolünde yer aldığı 'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' filminin galasına damga vurdu. Londra'da yapılan galaya kırmızı elbisesiyle gelen 29 yaşındaki tüm dikkatleri üzerinde topladı. Son zamanlarda hayli kilo alan Rihanna'nın bu halinden memnun olduğu da gözlerden kaçmadı.