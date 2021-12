Kışın sağlıklı cilt için 10 altın öneri

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan “Kış aylarında cildi korumak için çok daha fazla özen göstermek gerekiyor. Yani; kış aylarında bol su içmeyi ihmal etmemek, uyku düzenine, beslenmeye özen göstermek, sigaradan kaçınmak, stresi yönetebilmek ve cildi koruyacak önerilere dikkat etmek, cildin rutinini kışa göre düzenlemek büyük önem taşıyor“ diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, kışın sağlıklı bir cilt için 10 altın kuralı sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Bu dönemde havadaki nem oranının azalmasına bağlı, cildimiz daha çok kuruyacaktır. Cildimizi daha da kurutmamak adına mümkünse banyo sürelerimizi kısaltalım. Zaten kurumuş olan cildimizin doğal bariyerini daha çok bozmamak adına, daha nazik, mümkünse yağ bazlı temizleyicileri tercih edelim. Cildimiz çok kuru ise atopik ciltler için üretilen temizleyiciler iyi bir seçenek olabilir.Cildimiz kış aylarının soğuk, yağışlı, rüzgarlı ve çetin şartlarına karşı savunmasız kalacağından, özellikle nem dengesini iyi sağlamak gerekir. Bu dönemde daha kalın ve daha güçlü nemlendiriciler özellikle yüzümüz ve ellerimiz için tercih edilmelidir. Nemlendiricilerimizi gün içerisinde daha sık tekrar etmemiz gerekebilir. Cildi nemlendirmenin en doğal ve en etkili yolu bol su içmektir. Bu nedenle kış aylarında susamayı beklemeyip, gün içerisinde en az 2 litre su içmek büyük fayda sağlar.Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan “Güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte, yazın kullanamadığımız retinol, retinaldehit gibi bileşikler bu dönemde kullanılabilir. Ancak kış aylarında da güneş ara ara kendini gösterebileceğinden bu molekülleri özellikle geceleri tercih etmeliyiz. Krem ya da serum formunda olanlar tercih edilebilir. Bu ürünleri kullanırken güneş koruyucu kullanımına özen göstermeliyiz” diyor.Cildi ölü hücrelerden arındırmak için glikolik asit, madelik asit, salisilik asit, azaleik asit gibi AHA ve BHA türevi kimyasal ürünler gece rutinimizde yer edinebilirler. Böylece güneşin etkisiyle cildimizde oluşan leke, kırışıklık, cansız görünüm gibi sorunlara veda edebiliriz. Ya da dermatoloğunuzun önerisiyle fraksiyonel lazer, kimyasal peeling gibi soyucu işlemlere bu dönemde başlanabilir.Çevrenin ve güneşin yaratabileceği zararlı etkilere karşın gündüz antioksidan kullanmayı ihmal etmeyelim. C vitamini, E vitamini, ferulik asit gündüz kullanılabilen krem ya da serum formunda antioksidanlar arasındadır. Bu ürünler cildimizi zararlı etkenlere karşı korumaktadır. Ayrıca havuç, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta gibi antioksidandan zengin gıdalarla da cildimizi koruyabiliriz.Özellikle kuru derili kişilerde, bu dönemde dudaklarda çatlama, tahriş ve kanama görülebilir. Bu dönemde dudaklarımız için de sık sık nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyelim. Dudaklarımızı yalama alışkanlığımız varsa, bunu keselim. Kalkan kabukları yolmayalım. Dudaklarımız için de bol su içmeyi ihmal etmeyelim.Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan “Gece uykusu cildimiz için olmazsa olmazlardandır. Yapılan bir çalışmada, katılımcıların 2 saat uyku kısıtlaması sonucunda daha yorgun göründüğü gözlemlenmiştir. Gece uykusunda salgılanan melatonin güçlü bir antioksidandır. Gece salınan büyüme hormonu cildimizdeki hücrelerde çoğalmayı artırır ve kolajen sentezini tetikler. Yetersiz uyku özellikle göz çevremizde damar genişlemesine sebep olur ve göz çevresinde görülen şişkinliği artırır. Yetersiz uyku kan kortizol düzeyini yükseltir ve bu da çeşitli cilt problemlerinin artmasına sebep olur” diyor.Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan “Sigaranın içeriğindeki toksinler ve serbest radikaller cilt altı kolajen ve elastin yapısına zarar verir. Bunun sonucunda erken yaşlanma görülür. Kırışıklıklar belirginleşir ve cilt sarkar. Özellikle dudak çevresinde sigara çizgileri denen yapılar oluşur. Ciltteki melanin sigara etkisiyle artar. Bunun sonucunda da cilt lekeleri artabilir. Bunun dışında sedef, egzama, akne gibi cilt hastalıkları sigara etkisiyle artabilir. Cildimiz ve sağlığımız için sigaradan uzak durmamız gerekir” diyor.Hem kısa hem de uzun süreli streste kan kortizol seviyeleri yükselir. Yükselen kortizol ciltte yağ üretimini artırır. Bunun sonucunda akne gibi cilt problemleri azalan güneşle birlikte daha ciddi sorunlara sebep olabilir. Bunun dışında fazla stres cildimizin bariyer fonksiyonunu etkileyebilir. Bozulan bariyer ve kuru havanın da etkisiyle egzama gibi cilt problemlerimiz daha şiddetli seyredebilir.Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan “Bu dönemde bedenimizin ve aynı zamanda cildimizin de sağlığını korumak için beslenmemize dikkat edelim. Somon gibi omega 3 yönünden zengin balıklar, kuruyemişler, A ve E vitamininden zengin yumurta, havuç gibi gıdalar bu dönemde tercih edilebilir. Kolajenin yapımında gerekli olan C vitamini tüketimine de özen gösterelim” diyor.