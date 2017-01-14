Kısırlığın bilinmeyen sebebi

Yapılan son araştırmaya göre kısırlığın bir nedeni ise arabada gizli. İşte detaylar...

Gecce Erkek - 14 Ocak 2017 09:00

Son dönemde yapılan araştırmalara göre erkeklerde kısırlığa sebep olan ilginç bir detay ortaya çıktı. Araç koltuk ısıtıcıları erkek üreme organlarındaki ısıyı, vücut ısısına göre 2 derece kadar arttırıyor. Bu da erkeklerde kısırlığa yol açabiliyor. Erkeklerde sperm üretimi vücudun normal ısısının 1 derece altında gerçekleşiyor. Fakat son yapılan araştırmaya göre araç koltuk ısıtıcısı kullanan ve dizüstü bilgisayarları dizinin üstünde kullanan erkeklerde kısırlık gözlemlenebiliyor.

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