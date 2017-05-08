Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek

İnsanlar hemen her toplumda çocuk sahibi olma konusunda konuşmaya çok heveslidir. Bu konuyu biri açmaya görsün, hemen kulaktan duyma tavsiyeler, doğruluğu tartışmalı öneriler konuşulur ve paylaşılır.

Cinsellik - 08 Mayıs 2017 13:14

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Betül Görgen, kısırlıkla ilgili en çok konuşulan efsaneleri ve gerçekleri sizler için yazdı:



EFSANE: Kısırlık kadına ait bir kusurdur.

GERÇEK: Kısırlık olgularının 1/3’ü erkek kaynaklıdır. Kadına ve erkeğe ait nedenler nerdeyse eşittir. Geri kalan grupta ise hem kadına hem de erkeğe ait sebepler yer alır. Bu nedenle hem kadın hem erkek bir arada değerlendirilmelidir.



EFSANE: Benim ailemde herkes doğurgan, benim böyle sorunum olmaz.

GERÇEK: Kısırlık düşünülenden çok daha sık rastlanan bir sorun. Ortalama 7-8 çiftten biri bu konuda sorun yaşıyor.



EFSANE: Doktora gitmeden bir yıl bekleyin.

GERÇEK: Bu durum herkes için geçerli değildir. 35 yaşın üzerindeyseniz, düzensiz adetleriniz varsa, daha önce geçirilmiş operasyonlar söz konusuysa bir yıl beklemenize gerek yok. Hatta bir an önce doktora gidip bekleme süresini ona göre belirlemek en doğrusudur.



EFSANE: Tüp bebek tedavisinde daima ikiz veya üçüz olur.

GERÇEK: Tedavinin çoğul gebelik riskini artırdığı gerçek ama ilerleyen teknoloji sayesinde artık amaç tek ve sağlıklı gebelik elde etmek.



EFSANE: Kendimi 35 gibi hissetmiyorum, yaş benim için etkili olmaz.

GERÇEK: Tabii ki sağlıklı yaşam üreme potansiyelinizi olumlu etkiler, fakat yaşın yumurta ve sperm üzerindeki etkisini geriye götüremez. Yaş, üreme potansiyeli için kritik bir belirleyicidir.



EFSANE: 40 yaşına kadar yumurtalarım için endişe etmeme gerek yok.

GERÇEK: Çoğu kadın yaklaşık 1-2 milyon yumurtayla doğar. Bu sayı ergenlik döneminde yarı yarıya düşer ve yaşla birlikte azalır. Özellikle 35 yaşından sonra hem sayıda hem de kalitedeki bu azalma hız kazanır.



EFSANE: Doktoruma çok soru sorarsam problemli hasta olduğumu düşünür.

GERÇEK: Doktor ve hasta bir takım gibidir. Sizin için doğru olan tedavi ve mevcut durumunuzla ilgili soru sormaktan kaçınmayın.



EFSANE: Üreme sağlığıyla ilgili bir doktorla görüşmek otomatik olarak tüp bebek yapmak demektir.

GERÇEK: Üreme sağlığıyla uğraşan bir uzman sizin durumunuzu çok daha iyi değerlendirerek size doğru bilgi verir. Bu konuda uzman bir doktorda muayene olmak ve bazı testler yaptırmak sizin tüp bebek yaptıracağınız anlamına gelmez. Çocuk sahibi olma konusunda karar vermeden önceki ilk adımı doğru atmanızı sağlar.

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