Kışlık diyetler revaçta!

Siz de havalar soğudukça daha çok acıkanlardansanız, kilo almamak için yazımıza göz atmalısınız!

Güzellik - 20 Ocak 2017 19:40

Metabolizmamızın yavaşladığı bu dönemlerde televizyon karşısında yağlı yiyecekler yemek, çerez tüketimi gibi alışkanlıklar kilo almamıza neden olabilir. Yediklerimize dikkat etmediğimiz ve spor yapmayı ihmal ettiğimiz bu aylarda kilo almamızı önleyecek sağlıklı beslenme ipuçlarını sizin için hazırladık.



Güne limonlu su ile başlayın. Kahvaltı öncesi 1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı limon sıkıp için.



Beyaz ekmek yerine tam tahıl, tam kepek ekmeği tüketin.



Ara öğünlerde mevsim meyveleri ve kuruyemiş olarak fındık ve ceviz yiyebiliriz.



Kırmızı et yerine beyaz et tüketimini tercih edin.



Yemeklerde pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur pilavı tüketin.



1 öğünde et yemeği varsa diğer öğünde çorba, salata veya sebze yenebilir. Eti sebze içerisinde tüketmek daha az kalori almanızı sağlar.



Baklagiller hem protein, hem de karbonhidrat içerdiği için karbonhidrat ihtiyacımızı baklagillerden alabiliriz.



Akşam yemeği 7 den sonraya bırakılmamalı.



Günde en az 10 bardak su için.



1 fincan zencefil veya yeşil çay kış diyetinin olmazsa olmaz içeceklerinden sayabiliriz.



Diyette tatlı ihtiyacı nasıl karşılanmalı?



Diyette meyvelerden şeker ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Hurma ve sütlü tatlılar yiyebiliriz.



Tatlılara tarçın ekleyebiliriz, tokluk hissi verir. Tarçının metabolizmamızı hızlandırıcı da etkisi vardır.

