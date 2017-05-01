OHAL kapsamında yürürlüğü giren KHK'da yer alan düzenleme kapsamında, izdivaç programlarının yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soru işaretleri ve tartışmalar hala devam ediyor.
KHK'nın yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan ve programın sona erdiğini söyleyen yapımcı Haluk Şirin daha sonrasında kanal yönetimiyle görüştüğünü ve programın pazartesi günü "büyük ihtimalle" ekrana geleceğini söylemişti.
"Kanal pazartesi durumu netleştirecek. Tekrar çekim koyduk. Durumu bildireceğim" diye açıklamada bulunan Şirin, son yaptığı açıklama ile Kısmetse Olur'un devam edeceğini açıkladı.
İşte o açıklama;
Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un devam edip etmeyeceği belli oldu..Magazin - 01 Mayıs 2017 15:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kısmetse Olur, bitti mi, devam edecek mi, Haluk Şirin
MAGAZİN HABERLERİ
- Berrak Tüzünataç'ın tatil planı
- Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı artık sildi!
- İçerde'de kardeşler aynı tarafta!
- Burcu Biricik'i duygulandıran anlar!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
- Cengiz Coşkun'a bahşiş isyanı!
- Çağla Şıkel büyük konuştu: Sevgilimle göremeyeceksiniz!
- RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!
- Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i kızdırdı!