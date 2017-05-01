Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..

Magazin - 01 Mayıs 2017 15:30

OHAL kapsamında yürürlüğü giren KHK'da yer alan düzenleme kapsamında, izdivaç programlarının yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soru işaretleri ve tartışmalar hala devam ediyor.KHK'nın yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan ve programın sona erdiğini söyleyen yapımcı Haluk Şirin daha sonrasında kanal yönetimiyle görüştüğünü ve programın pazartesi günü "büyük ihtimalle" ekrana geleceğini söylemişti."Kanal pazartesi durumu netleştirecek. Tekrar çekim koyduk. Durumu bildireceğim" diye açıklamada bulunan Şirin, son yaptığı açıklama ile Kısmetse Olur'un devam edeceğini açıkladı.İşte o açıklama;